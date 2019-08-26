برلمانى: مشروع "رفيق مسن" ينهى معاناة كبار السن ويوفر مئات فرص العمل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بجهود وزارة التضامن الاجتماعى فى الاهتمام بكبار السن وتوفير سبل الراحة والأمان لهم، وأكد أن مشروع "رفيق المسن" يعد على رأس تلك الجهود، حيث يساهم فى إبقاء المسن ضمن أسرته وتقديم الخدمات التى يحتاجها على أفضل صورة، وبالتالى توفير البديل للرعاية المؤسسية للمسنين.
وأوضح مشهور أن أغلب الأسر ممن لديهم مسن أو مسنة، تعانى من صعوبة الوصول لمرافق له يكون لديه القدرة على التعامل الطبى والنفسى مع المسن، مشيرا إلى أن مشروع "رفيق مسن" يحل هذه المشكلة تكريما للمسن على ما قدمه طوال حياته.
وأشار النائب إلى أن المشروع يساهم فى إعداد وتأهيل جليس المسن من خلال تدريب شباب الخريجين من الجنسين على خدمة المسنين، كما يوفر فرص عمل لمئات الشباب.
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