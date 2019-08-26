شكرا لقرائتكم خبر عن أمين خطة البرلمان: "استثمر فى أفريقيا" فرصة لترويج الفرص الاستثمارية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مؤتمر "استثمر فى أفريقيا" يحتل أهمية خاصة لانعقاده فى ظل تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى، لافتا إلى أن الدولة المصرية تولى أهمية خاصة لشباب رواد الأعمال، ومشروعات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أن القارة السمراء فى حاجة إلى مزيد من الاستثمارات فى هذه القطاعات.

Advertisements

وأكد الفقى، على أهمية إبراز دور مصر خلال المؤتمر والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرا إلى أن هذا التوجه يدعم الاستثمار فى ظل اهتمام الرئيس والحكومة بالترويج لكافة فرص الخريطة الصناعية والاستثمارية فى مصر، لافتا إلى أن استعدادات الحكومة للمؤتمر تؤكد أنه سيكون استكمالا للنجاح الذى حققه مؤتمر "أفريقيا 2018" الذى عُقد نهاية العام الماضى بمدينة شرم الشيخ.

ومن المُقرر أن ينعقد المؤتمر يومى 22 و23 نوفمبر المقبل بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الافريقية ونحو 2000 شخص من ممثلى شركاء مصر فى التنمية ورجال الاعمال والمستثمرين وشخصيات.