نقيب المحامين يوجه رسالة لخريجى الدفعة الأولى بـ"حقوق سوهاج"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه سامح عاشور، نقيب المحامين، رسالة للدفعة الأولى لخريحى كلية الحقوق جامعة سوهاج، التى احتفلت بتخرجها اليوم الاثنين، وبثت خلال حفل التخرج.
واعتذر "عاشور" خلال فيديو له بث أيضا عبر صفحته على "فيسبوك"، على عدم تمكنه من حضور الاحتفالية نظرا لظروف طارئة وخارجة عن إرادته، مضيفا: "كنت أتمنى التواجد بينكم، وأعتز بميلاد تلك الدفعة، وبالتواجد وسط أبنائي طلاب كلية الحقوق فى كل مناسبة وخاصة أنه يربطنى علاقة جيدة بالدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، وأحد قامات التعليم فى مصر، والدكتور حازم عبد الرحمن عميد كلية الحقوق".
وأكد نقيب المحامين، أن كلية الحقوق تقدم للمجتمع هدايا قيمة ونماذج رفيعة المستوى من الثقافة القانونية والعامة، مؤهلة للعمل فى الحقل القانونى، كمحامين وقضاة، وكذلك العمل فى عدة مجالات أخرى.
وأوصى نقيب المحامين، الخريجين بالعمل فى المجال الذي يرغبون به، لأن محبة العمل هي أساس التفوق، متابعا: "ما حصدتموه خلال الدراسة بالكلية غير كافى للعمل القانونى ويجب أن تتزودوا من العلم من خلال الدراسة والبحث والقراءة والتنوع الثقافى الذى يقدمكم للمجتمع فى أعلى قيمة، مع خالص تحياتى بالتوفيق والسداد لكم".
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