شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: تصنيع التابلت محليا انطلاقة فى تصنيع الإلكترونيات وتصديرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ببدء تصنيع التابلت التعليمى بشكل محلى، موضحا أهمية الخطوة فى نقل تكنولوجيا غير مسبوقة إلى مصر وتشجيع المنتج المحلى، وهى الاستراتيجية التى تتبناها الدولة بشكل عام حاليا فى مجال الصناعات المختلفة وتسعى إلى تطبيقها.

وأكد متولى أن المصانع المصرية مؤهلة لتصنيع التابلت المصرى، وأن هذه المصانع لا تقل فى الجودة عن المصانع العالمية، قائلا: "بالتالى فهى لديها القدرة على المنافسة فى محورية التصميم الإلكترونى والتصنيع".

وأضاف أن إسناد مهمة تصنيع التابلت التعليمى إلى مصانع مصرية وطنية سيُسهم فى زيادة فرص العمل للشباب المصرى عن طريق زيادة خطوط الإنتاج والورديات للعاملين فى المصانع، مؤكدا أن هذه الخطوة ستكون بداية انطلاق لانتعاشة فى تصنيع الإلكترونيات فى مصر وتصديرها إلى الخارج بخلاف الاستخدام المحلى.