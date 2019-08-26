أبرز 5 تشريعات فى قطاع الصحة متوقع خروجها للنور بدور انعقاد البرلمان الأخير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك عددا من التشريعات المتوقع إقرارها خلال دور الانعقاد الأخير للبرلمان، والتى تهدف جميعها لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، والنهوض بالمنظومة الصحية، ومن أبرز تلك التشريعات التى من المتوع أن تخرج للنور: 1. قانون مزاولة مهنة الصيدلة 2. قانون المسئولية الطبية Advertisements 3. مزاولة العلاج الطبيعى 4. تغليظ عقوبة الغش فى الدواء 5. التجارب السريرية وتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية

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