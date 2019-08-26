بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة بين مديري الإدارات التعليمية في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، القرار رقم 10648 لسنة 2019، بإعادة تنظيم العمل بعدد من الإدارات التعليمية.

وتضمن القرار نقل "صابر محمد محمد طه" مدير إدارة أبو حماد التعليمية، للعمل مديرًا إدارة مشتول السوق التعليمية، بدلًا من "محسن عبد الحميد السيد سعد"، والذي تم نقله للعمل مديرًا لإدارة القُرين التعليمية، خلفًا لـ"أحمد عبدالعظيم عبدالله عبدالحميد"، والذي تم نقله للعمل مديرًا لإدارة أبو حماد التعليمية.

وأوضح المحافظ، أن القرار يأتي لتحسين مستوى الآداء والارتقاء بمنظومة العمل داخل الإدارات التعليمية، مؤكدًا على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التعليم وتحسين مستوى الأداء بين العاملين فيها.