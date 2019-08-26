توفر 4 آلاف فرصة عمل.. إنشاء 4 سلاسل تجارية باستثمارات 500 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلن الدكتور ابراهيم عشماوى، مساعد وزير التموين للاستثمار ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه سيتم توقيع عقود مع مجموعة إماراتية بإجمالي 500 مليون دولار لإنشاء 4 سلاسل تجارية، في 6 أكتوبر والعبور والتجمع الخامس وأن المنافذ ستوفر من 3 آلاف إلى 4 آلاف فرصة عمل.

وأضاف في بيان رسمي، أن هناك مفاوضات مع المجموعة الإماراتية بإنشاء 20 هايبر وسوبر ماركت خلال عامين في العديد من المحافظات باستثمارات قد تصل إلى 2 مليار دولار، لافتا إلى ذلك سيعمل على إتاحة السلع وضبط الأسعار.

جاء ذلك خلال عقب لقاء وزير التموين والتجارة الداخلية مع مستثمر إماراتي لبحث فرص جديدة للاستثمار في أنشطة تجارية جديدة.​