محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
أعلن الدكتور ابراهيم عشماوى، مساعد وزير التموين للاستثمار ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه سيتم توقيع عقود مع مجموعة إماراتية بإجمالي 500 مليون دولار لإنشاء 4 سلاسل تجارية، في 6 أكتوبر والعبور والتجمع الخامس وأن المنافذ ستوفر من 3 آلاف إلى 4 آلاف فرصة عمل.
وأضاف في بيان رسمي، أن هناك مفاوضات مع المجموعة الإماراتية بإنشاء 20 هايبر وسوبر ماركت خلال عامين في العديد من المحافظات باستثمارات قد تصل إلى 2 مليار دولار، لافتا إلى ذلك سيعمل على إتاحة السلع وضبط الأسعار.
جاء ذلك خلال عقب لقاء وزير التموين والتجارة الداخلية مع مستثمر إماراتي لبحث فرص جديدة للاستثمار في أنشطة تجارية جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر توفر 4 آلاف فرصة عمل.. إنشاء 4 سلاسل تجارية باستثمارات 500 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.