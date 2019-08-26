برلماني: تصنيع التابلت التعليمي في مصر خطوة غير مسبوقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

أشاد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ببدء تصنيع التابلت التعليمي بشكل محلي، موضحًا أهمية الخطوة في نقل تكنولوجيا غير مسبوقة إلى مصر وتشجيع المنتج المحلى، وهي الاستراتيجية التي تتبناها الدولة بشكل عام حاليًا في مجال الصناعات المختلفة وتسعى إلى تطبيقها.

وأكد "متولي"، في بيان اليوم الاثنين، أن المصانع المصرية مؤهلة لتصنيع التابلت المصري، وهذه المصانع لا تقل في الجودة عن المصانع العالمية، بالتالي لديها القدرة على المنافسة المحورية في التصميم الإلكتروني والتصنيع.

وأضاف النائب، أن إسناد مهمة تصنيع التابلت التعليمي إلى مصانع مصرية، يساهم في زيادة فرص العمل للشباب المصري عن طريق زيادة خطوط الإنتاج والورديات للعاملين في المصانع، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستكون بداية انطلاق لانتعاشة في تصنيع الإلكترونيات في مصر وتصديرها إلى الخارج بخلاف الاستخدام المحلي.​