محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:
أشاد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ببدء تصنيع التابلت التعليمي بشكل محلي، موضحًا أهمية الخطوة في نقل تكنولوجيا غير مسبوقة إلى مصر وتشجيع المنتج المحلى، وهي الاستراتيجية التي تتبناها الدولة بشكل عام حاليًا في مجال الصناعات المختلفة وتسعى إلى تطبيقها.
وأكد "متولي"، في بيان اليوم الاثنين، أن المصانع المصرية مؤهلة لتصنيع التابلت المصري، وهذه المصانع لا تقل في الجودة عن المصانع العالمية، بالتالي لديها القدرة على المنافسة المحورية في التصميم الإلكتروني والتصنيع.
وأضاف النائب، أن إسناد مهمة تصنيع التابلت التعليمي إلى مصانع مصرية، يساهم في زيادة فرص العمل للشباب المصري عن طريق زيادة خطوط الإنتاج والورديات للعاملين في المصانع، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستكون بداية انطلاق لانتعاشة في تصنيع الإلكترونيات في مصر وتصديرها إلى الخارج بخلاف الاستخدام المحلي.
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني: تصنيع التابلت التعليمي في مصر خطوة غير مسبوقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.