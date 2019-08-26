تعرف على عين زبيدة بعد انجراف رمال الصحراء فيها

انجرفت بعض رمال الصحراء على برك عين زبيدة الآثرية التاريخية الواقعة بشمال صحراء الدهناء، بالمملكة العربية السعودية، ويذكر ان فريق علمي مختص من قسم الدراسات الصحراوية بهيئة المساحة الجيولوجية قد بحث الحالة ميدانياً،

وقالت الهيئة أمس الأحد أن الفريق جاء يتابع مدى تأثرها نتيجة انجراف رمال الصحراء تجاهها، ويبحث الحلول الملائمة لمعالجة هذا الزحف.

لعين زبيدة أهمية تاريخيةفهي أقدم وأهم شبكة مائية في مكة المكرمة على مدى قرون؛ إذ ظلت تمد الحجاج والزوّار والمعتمرين وأهل مكة المكرّمة بالمياه لمدة تتعدى ألف ومائتي عام.



ما هي عين زبيدة التاريخية؟

هي عين زبيدة هي عين عذبة الماء غزيرة وإحدى روائع أوقاف المسلمين ، أمرت بإنشائها الأميرة زبيدة بنت أبي الفضل جعفر بن أبي جعفر المنصور العباسية الهاشمية، زوجة هارون الرشيد وغلب عليها لقبها زبيدة وهي تتبع الهيئة العامة للأوقاف في السعودية.

أما عن أسطورة يعتقد البعض من الناس أو الكثير منهم أن عين زبيدة ممتدة من العراق

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إلى مكة المكرمة، وكثيرون يصرّون على ذلك، ولكن الحقيقة أن أصل هذه العين من وادي نعمان شرق مكة المكرمة يسار المتّجه من مكة المكرمة إلى الطائف.

فلابد لكل زائر لمكة المكرمة الصاعد إلى الطائف أو النازل منها، من أن يشاهد على سفوح الجبال بقايا بناء قناة "زبيدة" الأسطورية التي نفّذتها السيدة زبيدة بعد حجها عام 186هـ؛ فقد أدركت زبيدة في أثناء حجّها مدى الصعوبات التي تواجه الحجاج خلال طريقهم إلى مكة من نقص المياه، و ما يعانونه من جراء حملهم لقرب الماء من تعب وإرهاق، و كان الكثير منهم يموتون جرّاء ذلك.

وبسبب ذلك، قررت زبيدة وأمرت بحفر قنوات مائية تتصل بمساقط المطر، فاشترت جميع الأراضي في الوادي، وأبطلت المزارع والنخيل، وأمرت بأن تُشقّ للمياه قناة في الجبال.

وأثناء مرور القناة بالجبال، جعلت لها فتحات لأقنية فرعية أقامتها في المواضع التي تكون متوقعة لاجتماع مياه السيول؛ لتكون هذه المياه روافد تزيد في حجم المياه المجرورة إلى مكة المكرمة عبر القناة الرئيسة، ومن هذه الأقنية الفرعية التي خصّصتها للمياه الإضافية السيلية في الطريق: "عين مشاش" و"عين ميمون" و"عين الزعفران" و"عين البرود" و"عين الطارقي" و"عين تقبة" و"الجرنيات"؛ وكل مياه هذه الأقنية الفرعية تصب في القناة الرئيسة، وبعضها يزيد سنويًا، وبعضها ينقص بحسب الأمطار الواقعة على نواحيها من وادي نعمان إلى عرفة.

السيدة زبيدة أمرت بجرّ "عين وادي نعمان إلى عرفة"، وهي مياه تنبع من ذيل جبل كرا بأرض الطائف أيضًا، وأمرت بجرّ هذه المياه في قناة إلى موضع يُقال له "الأوجر" في وادي نعمان، وفيه إلى أرض عرفة، ثم إنها أمرت أن تُدار القناة على جبل الرحمة محل الموقف الشريف، وأن تجعل منها فروعًا إلى البرك التي في أرض عرفة ليشرب منها الحجاج يوم عرفة، وهيأت الأماكن الخاصة لذلك على شكل حنفيات حجريّة جميلة؛ لكي يشرب الحجاج منها بكل يسر وسهولة، كما بُني في هذه القنوات الملتفّة بجبل الرحمة مجارٍ لتجميع مياه الوضوء وصرفها إلى المزارع المجاورة التي كانت موجودة في السابق.