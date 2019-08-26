بقمة السبع.. شركات أزياء كبرى تتبرع لحماية البيئة

قالت شركات أزياء كبرى من جميع أنحاء العالم يوم الجمعة، إنها وقعت اتفاقا ستقدمه إلى قمة مجموعة السبع هذا الأسبوع للمساعدةفي حماية البيئة.
ووقعت على الاتفاق 32 شركة بينها أديداس وبربري وكيرينج وإيرميس وأل.في.أم.أش ونايكي.
وستكون حماية البيئة قضية رئيسية على جدول أعمال مجموعة السبع كما أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش هذا الأسبوع عن قلقهم بشأن حرائق غابات الأمازون.
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