ترامب : الصين تريد التفاوض بشأن الحرب التجارية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين إنه يعتقد أن الصين تريد إبرام اتفاق تجاري بعدما اتصلت بمسؤولي التجارة الأمريكيين‭ ‬ليل الأحد لتبدي رغبتها في العودة إلى مائدة المفاوضات.

وقال كبير المفاوضين الصينيين في محادثات التجارة مع الولايات المتحدة يوم الاثنين إن بكين على استعداد لتسوية خلافها التجاري مع الولايات المتحدة من خلال ”مفاوضات

هادئة“ وإنها تعارض بشدة تصعيد النزاع.

وفي حديثه على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في بياريتس، أشاد ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ ووصفه بأنه زعيم عظيم، قائلا إن إمكانية إجراء المباحثات تشكل تطورا إيجابيا جدا للعالم.

وصرح ترامب على هامش القمة

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قائلا ”اتصلت الصين الليلة الماضية بكبار مسؤولي التجارة لدينا وقالت ’دعونا نعود إلى المائدة‘، لذا سنعود للطاولة وأعتقد أنهم يريدون أن يفعلوا شيئا“.

وتابع ”لقد أضيروا بشدة، ويدركون أن هذا هو التصرف السليم“.

شهدت الحرب التجارية المريرة بين أكبر اقتصادين في العالم تصعيدا حادا يوم الجمعة، حيث فرض كل من البلدين المزيد من الرسوم على وارداته من الآخر.

وقال ترامب إن المفاوضات ستبدأ قريبا جدا، مضيفا ”أعتقد أننا سوف نبرم اتفاقا“.