قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين إنه يعتقد أن الصين تريد إبرام اتفاق تجاري بعدما اتصلت بمسؤولي التجارة الأمريكيين ليل الأحد لتبدي رغبتها في العودة إلى مائدة المفاوضات.
وقال كبير المفاوضين الصينيين في محادثات التجارة مع الولايات المتحدة يوم الاثنين إن بكين على استعداد لتسوية خلافها التجاري مع الولايات المتحدة من خلال ”مفاوضاتهادئة“ وإنها تعارض بشدة تصعيد النزاع.
وفي حديثه على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في بياريتس، أشاد ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ ووصفه بأنه زعيم عظيم، قائلا إن إمكانية إجراء المباحثات تشكل تطورا إيجابيا جدا للعالم.
وصرح ترامب على هامش القمة
وتابع ”لقد أضيروا بشدة، ويدركون أن هذا هو التصرف السليم“.
شهدت الحرب التجارية المريرة بين أكبر اقتصادين في العالم تصعيدا حادا يوم الجمعة، حيث فرض كل من البلدين المزيد من الرسوم على وارداته من الآخر.
وقال ترامب إن المفاوضات ستبدأ قريبا جدا، مضيفا ”أعتقد أننا سوف نبرم اتفاقا“.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب : الصين تريد التفاوض بشأن الحرب التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.