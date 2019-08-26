مصادر تكشف تفاصيل اختطاف المواطنة السعودية في اسطنبول

كشفت صحيفة "سبق" السعودية عن تفاصيل جديدة حول قضية المواطنة السعودية التي اختطفت في اسطنبول مؤخرا وعثر عليها.

وبحسب "سبق"، فإن شابا سوريا يقف وراء اختطاف المواطنة "عبير" في اسطنبول، قبل نحو أسبوعين، عندما خرجت لشراء بعض الحاجيات، وفقد أثرها حتى عثر عليها أمس بعد

القبض على الخاطف.

وفي التفاصيل، فإن شابا سوري الجنسية في بداية الثلاثينات من عمره، أوهم أسرة الضحية منذ بداية اختطافها أنه سيعمل معهم ليوصلهم لمافيات الخطف والتجارة بالأعضاء في اسطنبول.

وسردت المصادر قصة الوصول للفتاة

المختطفة بعدما تواصل مجهول مع أخيها من رقم تركي، وذلك بعد اختطافها مباشرة، وقال إنه من طرف شقيقته، وعرض خدماته للوصول للعصابات، وبعد الأخذ والرد بينهما، ساورت الشكوك أخاها، واقتنع أن هذا "السمسار" هو الخاطف الفعلي والمتورط.

وبالفعل، بعد التواصل والتسيق مع الأمن التركي، تمكن الأمن من القبض على الجاني، الذي اعترف بأنه الخاطف وأخبرهم بمكان الضحية.