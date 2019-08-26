عون يبحث مع المنسق الدولي اعتداء إسرائيل الأخير على ضاحية بيروت

استقبل الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الإثنين، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، وفق ما أوردت رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر حسابها في" تويتر".
وأوردت الرئاسة أن عون عرض مع المنسق الخاص "التطورات الأخيرة، ولاسيما منها الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية من بيروت".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، صباح الأحد، أن طائرة استطلاع مسيرة إسرائيلية سقطت في ضواحي بيروت، التي تعد معقلا له، فيما انفجرت أخرى في أجواء المنطقة نفسها.
ودان كل من رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري والرئيس عون، هذا "الاعتداء الإسرائيلي"، فيما طلب وزير الخارجية اللبناني،جبران باسيل، من مندوبة بلاده لدى الأمم المتحدة التقدم بشكوى فورية إلى مجلس الأمن الدولي، لإدانة هذا "الخرق الخطير للسيادة اللبنانية".
وعلى خلفية الحادث، أجرى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم الأحد أيضا، اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة اللبنانية، أشار خلاله إلى "ضرورة تجنب أي تصعيد، والعمل مع كافة الأطراف المعنية لمنع أي شكل من أشكال التدهور".
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