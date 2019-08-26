العراق: سنتخذ إجراءات دبلوماسية وقانونية للتصدي لأي خرق لسيادتنا

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحّاف، اليوم الإثنين، بأن بلاده ستتخذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والقانونية للتصدي لأي عمل يخرق سيادة العراق وسلامة أراضيه. وقال الصحاف إن "وزارة الخارجية ستتخذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ومن خلال التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة للتصدي لأي عملٍ يخرق سيادة العراق وسلامة أراضيه". اقرأ أيضاً... العراق: القوات العراقية تتأهب لشن عملية واسعة في الأنبار تأتي تصريحات الصحاف بعد إعلان جهات عراقية أن طائرتين مسيرتين إسرائيليتين قصفتا مواقع عسكرية في محافظة الأنبار وقرب العاصمة بغداد، ما أدى إلى مقتل قيادي وإصابة آخر بجروح وأضرار مادية جسيمة.

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