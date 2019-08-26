ترامب: باريس وواشنطن "تقتربان من اتفاق" بشأن الضريبة على شركات الإنترنت

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن فرنسا والولايات المتحدة "تقتربان" من التوصل إلى اتفاق حول الضرائب التي أقرّتها فرنسا على شركات الإنترنت العملاقة الأربع الأميركية والتي تعارضها واشنطن بشدة.

ورداً على سؤال حول اتفاق محتمل مع باريس بشأن هذه المسألة الحساسة، قال ترامب متحدثاً في بياريتس بجنوب فرنسا "نقترب من ذلك"، بعدما كان هدّد بفرض رسوم على فرنسا رداً على الضريبة الفرنسية على إيرادات شركات الإنترنت في الأراضي الفرنسية.

واستقبل وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير نظيره الأميركي ستيفن منوتشين في منزله في بلدة سان-بي-سور-نيفيل القريبة من بياريتس للتباحث في هذا الملف.

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وتُعرف الضريبة، التي تمّ تبنيها نهائياً في 11 يوليو، باسم "ضريبة غافا" اختصاراً لأسماء شركات غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون. وتنصّ على فرض رسوم على إيرادات هذه الشركات وليس على أرباحها التي غالباً ما تُحفظ في إحدى الدول التي تفرض ضرائب منخفضة جداً على الأرباح مثل إيرلندا، وذلك بانتظار مواءمة القوانين على مستوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأثارت "ضريبة غافا" ردود فعل شديدة من الجانب الأميركي.

وتحدث مستشار ترامب عن "خطأ فادح" ارتكبته فرنسا في حين هدّد الرئيس الأميركي بفرض ضريبة عليها.