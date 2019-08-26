كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكثر من مليار دولار استثمارات متوقعة للتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف بخليج السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة البترول المصرية عن تنفيذ خطة عمل طموحة للتوسع في أنشطة البحث عن البترول والغاز وتنمية حقول الإنتاج بمنطقة رأس شقير البترولية بخليج السويس والتي تشمل ايضاً الاستمرار في تطوير ورفع كفاءة تطوير البنية الأساسية والتسهيلات الإنتاجية بالمنطقة .

وأوضحت نتائج اعمال شركة بترول خليج السويس " جابكو " التي قدمها الجيولوجي خالد حمدان رئيس الشركة إلى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري أن متوسط الإنتاج من حقولها بمنطقة رأس شقير بلغ نحو 61.7 ألف برميل زيت خام يومياً خلال العام المالي 2018 - 2019، و أن هناك خطة لزيادة الإنتاج من حقول رأس شقير خلال العام المالي الحالي إلى نحو 73 ألف برميل زيت يومياً .

ومن المستهدف زيادة ضخ الإستثمارات في حقول رأس شقير من نحو 391 مليون دولار في عام 2018 - 2019 إلى نحو 503 ملايين دولار في عام 2019 - 2020، ومن المتوقع وصول إجمالي الاستثمارات في عامي 2019 - 2020 و 2020 - 2021 إلى نحو 1.2 مليار دولار للتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية من خلال حفر 13 بئرا تنموياً واستكشافياً جديداً واجراء 12 عملية لإصلاح الآبار وهو مايسهم في الوصول الى معدلات الإنتاج المستهدفة ودعم الاحتياطيات البترولية .

وفي إطار جهود تطوير وإحلال البنية الأساسية والتسهيلات الإنتاجية لتوفير أعلى درجات الأمن والسلامة بالحقول والحفاظ على كفاءة التشغيل، فقد جرى الانتهاء من تنفيذ عدة مشروعات بكل من حقل أكتوبر ومنطقة رأس بكر والوحدة 101 بمصنع استخلاص الغازات، ويجري العمل حالياً في تنفيذ 4 مشروعات جديدة تشمل مشروع إعادة تأهيل البنية الأساسية لتسهيلات الإنتاج بمحطة مرجان - 36 بالإضافة الى مشروع إحلال شبكة الخطوط البحرية وتطبيق تقنية حقن المياه قليلة الملوحة بحقلى بدرى والمرجان لتعظيم انتاج الزيت الخام، وجاري حالياً المضي في الإجراءات الخاصة بمشروع معالجة مياه الصرف الصناعي بحقول رأس شقير طبقاً لأفضل المواصفات والمعايير العالمية بما يسهم في دعم التوافق البيئي.