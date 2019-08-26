كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: بإمكان الهند وباكستان تسوية قضية كشمير بمفردهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين أن بإمكان الهند وباكستان تسوية النزاع الناشب بينهما بشأن إقليم كشمير بمفردهما، وأنه يعرض وساطته في حالة الحاجة .

وذكرت صحيفة "ذا إكسبرس تربيون" الباكستانية -على موقعها الإلكتروني- أن الرئيس الأمريكي ناقش قضية كشمير على هامش لقاء قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في فرنسا، مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي - الذي قام بإلغاء الوضع الخاص لإقليم كشمير في الخامس من أغسطس الجاري.

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وقال ترامب إن بإمكان الهند وباكستان تسوية قضية إقليم كشمير - المتنازع عليه - بمفردهما .

ومن جانبه ، قال رئيس الوزراء الهندي - ردا على ما إذا كان يرغب في تدخل ترامب في القضية - إن القضايا بين باكستان والهند "ثنائية".

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي سبق أن عرض لعب دور الوساطة بين البلدين بشأن إقليم كشمير - المُتنازع عليه ، والواقع في منطقة "الهيمالايا".