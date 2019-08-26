كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي يعقدا ورشة عمل حول أساليب التنبؤ والفكر الاستراتيجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم الأمانة العامة - إدارة الرصد ومتابعة الأزمات – ورشة عمل حول " أساليب التنبؤ والفكر الاستراتيجي" وذلك بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي في إطار برنامج (الحوار 2) ، وذلك خلال يومي 27 و28 أغسطس بمقر الامانة العامة.

وتتناول ورشة العمل مفاهيم وأدوات التنبؤ المختلفة، وكيفية الاستفادة منها للتعرف على التحديات المستقبلية في منطقة الشرق الاوسط وأوروبا، وكيفية بناء السيناريوهات المستقبلية التي تساهم في وضع الرؤى والخطط المحكمة لمواجهة تلك التحديات.

Advertisements

وتأتي هذه الورشة في إطار برنامج (الحوار 2)، والذي يستهدف تعزيز التعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الاوروبي في العديد من المجالات، بالإضافة الى تبادل الخبرات بين الجانبين في الموضوعات والقضايا ذات الأولوية.