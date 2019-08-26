كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الرئاسات الثلاثة بالعراق تجتمع بقيادات الحشد الشعبي لبحث تداعيات الهجمات الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها، منذ قليل، أن الرئاسات الثلاثة بالعراق تجتمع بقيادات الحشد الشعبي لبحث تداعيات الهجمات الجوية الأخيرة.

هذا واتهم مسئولون أمريكيون، إسرائيل بشن عدد من الهجمات الجوية علي منشآت ومستودعات للذخيرة تابعة للحشد الشعبي في العراق، حيث صرح مسئول مخابرات كبير في الشرق الأوسط لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أنه في إحدى الضربات الإسرائيلية، التي نفذت في 19 يوليو، استخدمت إيران مستودع أسلحة شمال بغداد لنقل الأسلحة إلى سوريا.

