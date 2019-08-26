كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يأمل أن توقع صربيا اتفاقية الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح المسؤولون إن صربيا ستوقع اتفاقية تجارة حرة مع مجموعة اقتصادية بقيادة روسية، والتي قد تعيق جهود دول البلقان للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

من المتوقع أن يتم توقيع الاتفاق بين صربيا والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي في 25 أكتوبر، وفقًا لبيان صادر عن مكتب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش.

للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، يجب على الدول المرشحة أن تنسق سياساتها مع الكتلة، بما في ذلك فرض عقوبات تجارية على روسيا بسبب تصرفاتها في أوكرانيا. صربيا هي حليفة روسيا الوحيدة في البلقان.

وجاء بيان اليوم الاثنين عقب اجتماع بين فوتشيتش والسفير الروسي ألكسندر بوتان خارشينكو، الذي قال إن الاتفاقية ستمنح صربيا الوصول إلى سوق يبلغ عدد سكانه 180 مليون شخص.

يتكون الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي من روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان.

