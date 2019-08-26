كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تستأنف شحنات الصواريخ S-400 إلى تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن روسيا ستستأنف تسليم نظام الدفاع الصاروخي S-400 إلى تركيا هذا الأسبوع.

تسلمت تركيا الجزء الأول من النظام الروسي الشهر الماضي على الرغم من اعتراضات قوية من الولايات المتحدة، التي كانت تضغط على تركيا لإلغاء الصفقة مع روسيا وهددت بفرض عقوبات على تركيا.

وقالت واشنطن إن النظام الروسي لا يتوافق مع حلف الناتو ويشكل تهديدًا لبرنامج الطائرات الحربية F-35 بقيادة الولايات المتحدة. وقد أوقفت مشاركة تركيا في هذا البرنامج.

وصرح أكار اليوم الاثنين إن روسيا ستبدأ في نقل أجزاء من البطارية الثانية للنظام إلى تركيا يوم الثلاثاء، قائلا "هدفنا هو حماية بلدنا وشعبنا من التهديدات الجوية والصاروخية الخارجية".

