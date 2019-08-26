كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون يهدد بعرقلة إبرام صفقة تجارية أوروبية مع البرازيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نزاعه المستمر مع زعيم البرازيل.

هدد ماكرون بعرقلة إبرام صفقة تجارية أوروبية مع البرازيل ودول أمريكا الجنوبية الأخرى حول حرائق الأمازون وما وصفه بأنه أكاذيب الرئيس البرازيلي جير بولسونارو بشأن احتواء إزالة الغابات.

وقد تدهورت العلاقات خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما شارك بولسونارو على موقع الفيسبوك منشورا يهين بريجيت، زوجة ماكرون.

كما اتهمه ماكرون بأنه تغيب عن اجتماعًا هاما مع وزير الخارجية الفرنسي لارتباطه بموعد مع الحلاق، وأكد أن بولسونارو كذب عليه. واضاف ماكرون "إنه لأمر محزن. أولًا بالنسبة له وللبرازيليين"

و اوضح إن النساء البرازيليات "يخجلن بلا شك من قراءة هذا عن رئيسهن" وأنه يأمل في أن يكون للبلد رئيس يمكن أن يتصرف وفقًا لمعايير وظيفته.

