بطل أولمبياد ريو ينجو من الموت المحقق بعد تعرضه لحادثة سير

قال العداء ديفيد روديشا بطل الأولمبياد في سباق 800 متر يوم الاثنين إنه نجا من حادث تصادم سيارته مع حافلة على طريق سريع قرب كيروكا في بلده كينيا يوم السبت.

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن التصادم وقع بعد أن فقد العداء البالغ من العمر 30 عاما والذي كان في طريقه إلى مسقط رأسه في كيلجوريس في غرب كينيا السيطرة على سيارته بسبب انفجار أحد الإطارات.

وقال روديشا حامل الرقم القياسي العالمي في سباق 800 متر على تويتر مع صورة لسيارته المحطمة ”أشكر الرب عن نجاتي.

”ليلة السبت .. حوالي الساعة 1030 نجوت من حادث تصادم في كيروكا في طريقي إلى مسقط رأسي في كيلجوريس بعد أن اصطدمت السيارة وجها لوجه مع حافلة“.

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وتابع ”أنا بخير ولم أصب بسوء. أشكركم على دعواتكم المخلصة“.

وتم نقل روديشا إلى مستشفى في كيروكا بعد الحادث.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن قائد الشرطة في كيروكا والتر أبوندو قوله ”كشف الأطباء عن عدم إصابة العداء بأي كسور وسمحوا له بالعودة إلى دياره ونصحوه بالحصول على راحة“.

وحصل روديشا البطل الأولمبي في 2012 و2016 وبطل العالم مرتين على بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى الشهر المقبل في الدوحة.