بمشاركة 50 دولة.. مغربي يفوز بالجائزة الكبرى في مسابقة الاختراعات الدولية بكندا

حصل المخترع المغربي ماجد البوعزاوي على الجائزة الكبرى في مسابقة الاختراعات الدولية “iCAN 2019″، والتي جرت نهاية الأسبوع، في تورونتو بكندا.
وأوضح بلاغ لجمعية “أوفيد المغرب” أن هذه المسابقة عرفت مشاركة تاريخية لخمسين دولة، وهو رقم قياسي منذ إطلاقها.
ويحل الاختراع الحائز على هذه الجائزة، مشكلة رئيسية في شبكة الاتصالات من خلال شبكات الجيل الخامس والتقنيات المستقبلية الأخرى، على مستوى رقمنة البيانات المراد إرسالها، وهي الخطوة الأولى في عملية الاتصالات بين اثنين من المستخدمين.
وقالت الجمعية، التي يرأسها ماجد البوعزاوي، أن خطوة الرقمنة هذه لها تأثير سلبي مباشر على سرعة الاتصال عن بعد، أيا كانت التكنولوجيا المستخدمة في شبكة الاتصالات، مبرزة أن سرعة شبكة الاتصالات للجيل الخامس تبقى بدون فائدة إذا كانت البيانات غير متوفرة بنفس الوتيرة.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه مع وصول شبكة الجيل الخامس لم تعد رقمنة البيانات باستخدام التقنيات الحالية كافية للوصول إلى مستوى السرعة المطلوب، وبالتالي، يضيف البلاغ، فإن الاختراع يجعل من الممكن رقمنة المعلومات المراد إرسالها بسرعة أكبر بكثير عن طريق تقليل عدد الترانزستورات المستخدمة.
ويعني ذلك، يضيف المصدر، تحسين العديد من المجالات العلمية والتكنولوجية في الاتصالات والفضاء والطيران، وكذلك في الصحة والذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة والروبوتات وأنترنيت الأشياء، والمدن الذكية والمنازل الذكية والمركبات المستقلة.
ويمكن، على سبيل المثال، أن يصل نقل البيانات من المريخ إلى الأرض إلى وجهته قبل 10 دقائق مقارنة بالحلول الموجودة، باستخدام هذا الاختراع في الفضاء.
ويمكن، بالتالي، استخدام هذا الاختراع في جميع المعدات الإلكترونية التي تستخدم الصوت أو الصور أو الفيديو أو أي معلومات تمثيلية أخرى يجب إرسالها على شبكات الجيل الخامس أو شبكة الاتصالات المستقبلية: الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والروبوتات والأقمار الصناعية والمكوكات الفضائية، والطائرات والكاميرات وغيرها من أجهزة الاستشعار.
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