- 1/2
- 2/2
قام الفنان الجزائري الشاب، سولكينغ، بخطوة رمزية تضامنية، بعد سقوط وفيات في حلفه بالجزائر مؤخرا، تتمثل في حذف كل الصور على حسابه ب”أنستغرام” حزنا على الضحايا.
وأقدم سولكينغ، أمس الأحد، على حذف كل الصور التي كانت منشورة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، وترك صورة واحدة يترحم فيها على الضحايا.
وقام النجم الجزائري كذلك، بتغيير الصوة الرئيسية لحسابه إلى السواد، حدادا على ضحايا حفله.
وسبق أن قال سولكينغ إنه لم يعلم بحدوث وفايات أو وجود جرحى جراء تدافع حدث قبيل حفله، ولو كان يعلم بالفعل لما صعد على الخشبة أو واصل الغناء.
وخلف الحادث المأساوي الذي حدث بالجزائر العاصمة، بسبب التدافع، وفاة خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 13 و22 عاما، إضافة إلى إصابة العشرات، وحدث ذلك قبيل الحفل الذي أقيم بشكل طبيعي رغم الفاجعة.
كانت هذه تفاصيل خبر خطوة تضامنية أخرى من سولكينغ بعد فاجعة حفله-صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.