هبطت طائرة نقل ركاب تابعة للخطوط الملكية الجوية، في مطار باريس الدولي أول أمس الأحد، هبوطا اضطراريا، بعدمَا فطن ربان الطائرة أن دخانا كثيفًا ينبعث من أحد أجنحتها، وأعلنَ قائد الطائرة عن حالة طوارئ سريعة فور نزولها بالمطار.
وقال مصدر “اليوم24” إنه جرى استعمال مخارج الطوارئ لإنزال الركاب الذين كانوا في الجهة الخلفية للطائرة وأيضًا السلاليم لإنزال بقية الركاب.
الطائرة، بحسب ذات المصدر، هي من نوع البوينج 737 من الجيل الجديد، كانت تؤمن رحلة اعتيادية رقم (AT750) من البيضاء نحو باريس.
وأوضح مصدر مطلع لـ”اليوم24″ أنّ الطائرة نزلت بسلام إلى مطار باريس غير أن انبعاث دخان من أحد أجنحتها عجل بالقيام بما يُعرف بـ”الإجراء الوقائي”. وقال المصدر إن هذا الإجراء معمول به دوليًا في هذه الحالات، مشيرًا إلى أن الركاب نزلوا جميعًا في ظروف آمنة.
وعلم “اليوم24” من مصادره، أنّ الخطوط الجوية الملكية، فتحت بحثا لمعرفة أسباب انبعاث الدخان من أجنحتها وماتزال الطائرة قيد التحقق من سلامتها الميكانيكية.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب انبعاث الدخان من أجنحتها..نجاة المئات من ركاب طائرة “لارام” بعد هبوطها اضطراريا في مطار باريس- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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