"التعاون الخليجي" يشيد بالبيان السعودي الإماراتي بشأن اليمن

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الإثنين، بالبيان السعودي الإماراتي بشأن التطورات السياسية العسكرية عقب الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة عدن.

ووصف الزياني البيان المشترك بأنه تعبير واضح وصادق عن حرص البلدين الثابت على اليمن أرضا وشعبا، وسعيهما الحثيث، ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، على نصرة الشعب اليمني والحفاظ على الدولة اليمنية وتأكيد سيادتها واستقرارها وأمنها.

وأشار إلى أن ذلك تأكيدًا على عمق الوشائج التي تربط أبناء دول مجلس التعاون مع الشعب اليمني.

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وعبر عن رفضه التام للتطاول على الإمارات، مثمنًا الدور الإيجابي الفاعل الذي تقوم به دولة الإمارات في اليمن، وما قدمته من تضحيات وبذلته من جهود سياسية وعسكرية وتنموية في سبيل الحفاظ على وحدة واستقلال وسلامة اليمن وشعبه.

كما أعرب عن أمله في أن يسود السلم والأمن والاستقرار في اليمن، وأن تتضافر جهود قواه ومكوناته للتصدي للانقلاب الحوثي والتنظيمات الإرهابية المتطرفة، وأن يتجاوب الجميع مع الدعوة المخلصة التي تقدمت بها السعودية لعقد حوار في مدينة جدة لمعالجة تداعيات تلك الأحداث المؤسفة التي لن يستفيد منها إلا أعداء اليمن.

وأصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية ووزارة الخارجية السعودية، بيانا مشتركا أكد استمرار الجهود لإغاثة الشعب اليمني، مستنكرا حملة التشويه التي طالت الإمارات على خلفية أحداث اليمن الأخيرة.



وذكر البيان أن قوات التحالف قدمت تضحيات كبيرة في اليمن بدافع الروابط الأخوية الصادقة، مشيرا إلى أن الجانبين يسعيان للمحافظة على اليمن وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس الشرعي.

وأضاف أن البلدين سيستمران بالتصدي لانقلاب الحوثي وكافة التنظيمات الإرهابية باليمن، لافتا إلى أن الإمارات والسعودية شددتا على ضرورة التعاون مع اللجنة التي شكلها التحالف لفض الاشتباك.