الان تتابع قوات الاحتلال تعتقل أحد حراس المسجد الأقصى والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أحد حراس المسجد الأقصى على حاجز شرق مدينة القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الحارس حسام سدر، أثناء مروره على حاجز الزعيم شرق مدينة القدس المحتلة، برفقة زوجته وأطفاله.

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