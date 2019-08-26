تعرف على السبب الحقيقي لاستقالة الجزائرية "أوشان" من قناة الجزيرة

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الإثنين 26 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

في حلقة جديدة من مسلسل الاستقالات في الآلة الإعلامية القطرية قالت مصادر مقربة من الإعلامية الجزائرية حسينة أوشان، إن "قرارها (الاستقالة) جاء نتيجة لمضايقات تعرضت لها من قِبَل الإعلامية غادة عويس وكم الصلاحيات التي تنفرد بها الأخيرة من خلال تشكيلها لوبيات داخل إدارة القناة".



ولفتت المصادر إلى أن "عويس معروفة بمضايقة المذيعات اللاتي يحظين باهتمام المسؤولين عن القناة، أو اللاتي يبزغ نجمهن، حيث ضغطت عويس برفقة زميلها جمال ريان طوال العامين الماضيين على أوشان، في محاولة إجبارها على وضع تدوينات تؤجج الرأي العام الجزائري" وهو ما رفضته أوشان وأدى بها لتقديم استقالتها.

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وأضافت مصادر مقربة من الإعلامية الجزائرية إلى أن "عقود العمل في قناة الجزيرة تُجبر موظفيها على تسخير منصاتهم الإعلامية" في مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك، وإنستغرام، وتويتر، لخدمة أهداف القناة، لكن المذيعة الجزائرية رفضت ذلك، مُفضلة ترك العمل".

وفي الأسابيع الأخيرة تصاعدت حدة الاستهجان والرفض الشعبي بالجزائر للحملة الإعلامية الخبيثة التي تقودها أبواق قطر الإعلامية ضد بلادهم وتحديداً الجيش، ومحاولة إشعال الأزمة السياسية كما فعلت في دول الجوار.

ونشرت مواقع إخبارية جزائرية برقية مسربة وموجهة من السفارة القطرية بالجزائر إلى وزارة الخارجية في الدوحة، مؤرخة بـ 21 يوليو(تموز) الماضي، تكشف أن ضيوف قناة الجزيرة المنتقين بعناية فائقة والمعروفين بموافقهم الراديكالية تجاه الجيش الجزائري "جاء بأمر من الخارجية القطرية".

ويبدو أن هذه الوثيقة تؤكد أن تكالب إعلام الحمدين على الجزائر وجيشها تحديداً كان بأوامر مباشرة من النظام القطري.