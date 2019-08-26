Advertisements إعلامي: لبنان أصبحت رهينة لحزب الله الإثنين 26 أغسطس 2019 وصف الإعلامي الأردني الدكتور نصير العمري، اليوم، الأمين العام لمليشيات حزب الله حسن نصرالله، بالبلطجي ورئيس العصابة.

Advertisements وقال في تغريدة عبر “تويتر”: حسن نصر الله بلطجي ورئيس عصابة لا اكثر ولا اقل ولولا جهل فئة مغرر بها من الشعب اللبناني لما تمكن من ارتهان لبنان لايران على حساب مستقبل جيل كامل من اللبنانيين. العقلاء في لبنان يخافون من ارهاب حزب الله وإلا لقالوا الحقيقة وهي ان لبنان رهينة جماعة ارهابية تقبض من الخارج Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعلامي: لبنان أصبحت رهينة لحزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.