إطلاق 3 صواريخ على مستوطنات غلاف قطاع غزة

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الإثنين 26 أغسطس 2019

أطلقت فصائل فلسطينية مسلحة من قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، عدداً من الصواريخ على مدن والبلدات محاذية للقطاع. وقال الجيش الإسرائيلي، إنه "رصد 3 صواريخ أطلقت من قطاع غزة تجاه إسرائيل، وأن منظومة اعتراض الصواريخ الإسرائيلية القبة الحديدية، تمكنت من اعتراض صاروخين". وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي حاول إخلاء مئات الإسرائيليين في بلدة سديروت، تجمهروا في حفل فني لحظة إطلاق الصواريخ. وقال موقع "0404" الإسرائيلي، إن عدداً من الإسرائيليين أصيب بالهلع دون سقوط إصابات. وفي الأيام القليلة الماضية، أُطلقت الصواريخ 3 من قطاع غزة على المدن والبلدات المحاذية للقطاع، ورد عليها الجيش الإسرائيلي بقصف مواقع الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة.

