الرئيس اللبنانى يبحث الاعتداء الإسرائيلى مع مسئول أممى

Advertisements الإثنين 26 أغسطس 2019 قالت الرئاسة اللبنانية، إن الرئيس ميشال عون اجتمع مع منسق الأمم المتحدة الخاص لشئون لبنان، اليوم الإثنين؛ لبحث "الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية من بيروت".

وتعهدت جماعة حزب الله المدعومة من إيران، بالرد على ما وصفته بهجوم إسرائيلي بطائرتين مسيرتين على الضاحية الجنوبية من بيروت، أمس الأحد. Advertisements

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