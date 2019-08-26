الخارجية الأمريكية تحذف اسم فلسطين من موقعها الرسمي والسلطة تهاجم

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الإثنين 26 أغسطس 2019

هاجمت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية يوم الأحد، وزارة الخارجية الأمريكية بعد حذفها اسم فلسطين من موقعها الرسمي. وقالت الوزارة في بيان: "تناقلت وسائل إعلام عبرية أن الخارجية الأمريكية أقدمت على حذف أي اشارة للأراضي الفلسطينية، أو للسلطة الفلسطينية من الموقع الإلكتروني للخارجية الأمريكية، بعد أن حذفت في السابق كلمة الأراضي المحتلة من على موقعها". وأضافت، أن "عدم اعتراف دولة الاحتلال بالشعب الفلسطيني وأرضه ووطنه لم يلغِ وجود الشعب الفلسطيني، وعدم اعتراف الخارجية الأمريكية بالسلطة الفلسطينية وشطب مسمى أراضي السلطة الفلسطينية من قائمة الدول والمناطق لا يُلغي وجود دولة فلسطين على حدود الأرض المحتلة منذ العام 1967". وأكدت الوزارة أن الإجراء الأمريكي "لا يلغي اعتراف 140 دولة بفلسطين وتمثيلها في الأمم المتحدة كدولة مراقب، ووجودها في المنظمات الأممية خاصة اليونسكو ومجلس حقوق الإنسان، بالإضافة الى عضويتها في أكثر من مئة معاهدة واتفاقية دولية". واعتبرت الوزارة أن الإدارة الأمريكية الحالية "تنفذ الرؤية الإسرائيلية بتدمير حل الدولتين والهروب من استحقاقاته، وشطب الذاكرة الجمعية الدولية حول الاحتلال ومحاولة تبييض اسم إسرائيل من الاحتلال وتبعاته القانونية، وما قامت به الخارجية الأمريكية يُظهر اعتناقها لهذه الرؤية وانسياقها معها بالكامل". وأكدت أن "هذا العمل لن يغير في الواقع شيئاً، وإنما يظهر انحياز الإدارة الأمريكية الكامل والمطلق للاحتلال وفقدانها لصدقيتها أمام العالم أجمع، كما يثبت من جديد ما كنا نردده باستمرار عن هذه الإدارة الأمريكية وتبعيتها للسياسات الإسرائيلية".

