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عاجل.. السفارة السعودية في تركيا تكشف مفاجآة مدوية عن المواطنة المختفية باسطنبول
الإثنين 26 أغسطس 2019
أصدرت السفارة السعودية في تركيا بياناً بشأن اختفاء المواطنة السعودية عبير العنزي في إسطنبول.
نشرت السفارة السعودية في العاصمة التركية أنقرة بياناً على تويتر أشارت فيه إلى أن فريقاً خاصاً تابع قضية المواطنة السعودية المختفية، عبير العنزي، حتى تم العثور عليها بصحة جيدة، بحسب وسائل إعلام سعودية.
جاء في البيان "منذ وصول بلاغ اختفاء المواطنة السعودية عبير العنزي في مدينة إسطنبول، قامت السفارة في أنقرة والقنصلية العامة في إسطنبول بتشكيل فريق عمل لمتابعة القضية مع السلطات التركية".
وأضافت السفارة السعودية "وقد تكللت هذه الجهود ولله الحمد بالعثور على المواطنة السعودية اليوم الإثنين 26 أغسطس 2019، وهي بصحة جيدة"، مشيرةً إلى أنها تعمل على تسهيل إجراءات عودتها إلى السعودية في أقرب وقت.
ويذكر بأن شقيق الفتاة قال عبر حسابه في تويتر إنها "اختفت بتاريخ 14 أغسطس (آب) في إسطنبول حيث كانت تقضي الإجازة بصحبة زوجها وأولادها".
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