ترامب: ربما أعلن خطة السلام قبل الانتخابات الإسرائيلية

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الإثنين 26 أغسطس 2019

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الخطة التي تعدها إدارته للسلام في الشرق الأوسط ربما تُعلن قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في سبتمبر(أيلول) القادم، إلا أنه أوضح أنه لن يتم التوصل إلى أي اتفاق إلا بعد ذلك. وفي كلمة للصحفيين، خلال لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتز بفرنسا، قال ترامب: "أعتقد أنكم ربما ترون الاتفاق قبل الانتخابات". وكانت الولايات المتحدة أشارت في السابق إلى أنه لن يتم الكشف عن تفاصيل الخطة إلا بعد الانتخابات. وقال ترامب إنه "قطع معظم المساعدات للفلسطينيين"، وأشار إلى أنهم ربما يقبلون بمقترحه، رغم رفضهم القاطع له حتى الآن، لحرصهم على استئناف المساعدات الأمريكية". وأعرب عن اعتقاده بأن الفلسطينيين "سيرغبون في عودة المساعدات" الأمريكية. وقال إنه يعتقد أن الطرفين "قد سئما قليلاً من القتال". ووصف ترامب الانتخابات الإسرائيلية بأنها "عامل معقِد" في خطته، والتي كان من المفترض أن يتم الكشف عنها هذا الصيف. ويبدو أن الخطة تركز فقط على القضايا الاقتصادية ولا ترقى لتطلعات الفلسطينيين السياسية ولا تعالج مخاوفهم.

