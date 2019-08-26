نتانياهو يوعز ببناء 300 وحدة استيطانية

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الإثنين 26 أغسطس 2019

أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الإثنين، ببناء مئات الوحدات السكنية الجديدة للمستوطنين بالقرب من موقع الهجوم الذي وقع الجمعة في الضفة الغربية المحتلة وأدى إلى مقتل شابة إسرائيلية. وأسفرت القنبلة محلية الصنع التي زرعت بالقرب من مستوطنة دوليف شمال غرب مدينة رام الله عن مقتل رينا شنيرب 17 عاماً وإصابة والدها وشقيقها في ما وصفه الجيش بأنه "هجوم إرهابي". واعتقلت القوات الإسرائيلية عدداً من الفلسطينيين المشتبه بهم، مشيرة إلى استمرار التحقيق. وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، الأمر الذي تعارضه إسرائيل. وفي بيان لمكتب رئيس الوزراء صدر الإثنين باللغة الإنجليزية، أمر نتانياهو بتقديم الخطط لبناء الوحدات الاستيطانية في الاجتماع المقبل للجنة التخطيط من أجل "إنشاء حي جديد في دوليف بواقع 300 وحدة سكنية جديدة". ويعتبر قادة المستوطنين أن النمو الاستيطاني هو الرد الأنسب على الهجمات ضد الإسرائيليين. وورد في البيان قول نتانياهو: "سنعمق جذورنا ونضرب أعدائنا (...) سنواصل تعزيز وتطوير المستوطنات". وحصل نتانياهو وحلفاؤه اليمينيون على دعم كبير من الحركة الاستيطانية، وسيواجهون معاً الانتخابات العامة المقبلة في 17 سبتمبر(أيلول) والتي يبدو أنها ستكون صعبة. وينفذ الفلسطينيون بشكل متقطع هجمات ضد الإسرائيليين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ حرب العام 1967، بينما أصبحت العمليات التفجيرية نادرة. وتضمنت الأحداث الأخيرة هجمات بالأسلحة النارية والسكاكين والدهس بالمركبات. ويعيش نحو 600 ألف إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية والقدس، إلى جانب حوالى 3 ملايين فلسطيني.

