العراق يلجأ للأمم المتحدة ومجلس الأمن للرد على إسرائيل

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الإثنين 26 أغسطس 2019

كتب وكالات_الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، أنها ستتخذ كل الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة للتصدي لأي عمل يخرق سيادة العراق وسلامة أراضيه.

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وقال المتحدث باسم الخارجية، أحمد الصحاف، إن الوزارة ستتوجه للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وستتواصل "مع الدول الشقيقة والصديقة للتصدي لأي عمل يخرق سيادة العراق وسلامة أراضيه".

دورها طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أمس الأحد، بعقد اجتماعين طارئين لمجلسي الوزراء والنواب لمناقشة تداعيات استمرار "الاعتداءات الإسرائيلية" على مقار "الحشد الشعبي" بطائرات مسيرة أسفرت عن سقوط قتيل وخلفت أضرارا مادية.

ونشر "الحشد الشعبي" العراقي شريط فيديو وصورا قال إنها توثق لحظة شن الضربة الإسرائيلية على موقعه في قضاء القائم بمحافظة الأنبار، والأضرار التي تسببت فيها العملية.