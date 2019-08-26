مسؤول ايراني: حملة الضغط القصوى الاميركية تهدف لدفع ايران الى حافة الحرب

اعتبر رئيس منظمة ​الدفاع المدني​ ال​ايران​ي العميد ​غلام رضا جلالي​ ان "استراتيجية الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ في الفترة الاخيرة ومن خلال ممارسة حملة الضغط القصوى، تهدف الى دفع ايران الى حافة الحرب"، مشيراً إلى أن "العدو حاول العام الماضي دفع البلاد الى انعدام ​الأمن​ والفوضى من خلال السيطرة على الشبكات الاجتماعية ووضع قيود على ​اقتصاد​ البلاد".

ونوه الى ان "ايران تجاوزت الايام الصعبة العام الماضي بفضل توجيهات وتدابير قائد ​الثورة الاسلامية​"، مشيراً إلى "تخرصات الاعداء بان ايران لن تحتفل بالذكرى الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية"، قائلا "اليوم ، بعد عبور البلاد الظروف الصعبة، يجب القول ان العدو ليس لديه فهم صحيح لاوضاع ايران ، وهذا النوع من التحليل ناجم عن فراغ معلوماتي، ومن الضروري أن يكون لدى الأميركيين مراجعة جادة لتحليلاتهم حول ايران".

وبين جلالي ان "استراتيجية ترامب في الفترة الاخيرة ممارسة حملة الضغط القصوى لدفع ايران الى حافة الحرب"، مضيفا "لم تكن هناك حرب، لكن تصوير الحرب من قبل ال​اميركا​ن كان قويا حتى ان البعض في الداخل اهتز في اتخاذ قراراته".

واوضح ان "الأميركيين كانوا يحاولون ايجاد اضطرابات زائفة في مجال الشؤون المعيشية والامن في البلاد"، مشيراً إلى أنه "لم تكن حملة الحرب الزائفة سوى المضي قدما في هذا التكتيك الإعلامي حتى يعتقد الشعب أن سبل عيشهم تعتمد على تنازل ايران امام اميركا".