"الغارديان": ترامب تنازع وقادة مجموعة "G7" بشأن روسيا

أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن "الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، تشاجر مع زملائه في قمة مجموعة الدول السبع الكبار "G7" في بياريتز ب​فرنسا​ حول فكرة عودة ​روسيا​ إلى المجموعة"، مشيرةً إلى أن "شجارا وقع بين ترامب وزملائه في مجموعة "G7" حول فكرة عودة روسيا للمجموعة، فيما رفض ترامب مسألة أن تبقى مجموعة الدول السبع اتحادا للديمقراطيات الليبرالية، وأصر على ضرورة عودة روسيا للمجموعة​​​".

وأشارت إلى أن "رئيس الوزراء الياباني، ​شينزو آبي​، كان يتمسك بموقف محايد، أما رئيس الوزراء الإيطالي، ​جوزيبي كونتي​، فأيد موقف الرئيس ترامب، أما المشاركون الآخرون في القمة، ومن بينهم رئيس ​المجلس الأوروبي​، ​دونالد توسك​، فعارضوا بشدة استئناف عمل ​مجموعة الثماني​ الكبرى بمشاركة روسيا"، لافتةً إلى أن "ترامب شدد على ضرورة مشاركة روسيا في المجموعة لأن ذلك يتيح مناقشة القضايا المتعلقة ب​إيران​ و​سوريا​ و​كوريا الشمالية​".