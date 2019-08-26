أعلنت وزارة الخارجية ​العراق​ية "أنها ستتخذ كل الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة للتصدي لأي عمل يخرق سيادة العراق وسلامة أراضيه"، مشيرةً إلى "إنها ستتوجه للأمم المتحدة و​مجلس الأمن الدولي​ وستتواصل مع الدول الشقيقة والصديقة للتصدي لأي عمل يخرق سيادة العراق وسلامة أراضيه".

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كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية العراقية: سنتخذ الإجراءات المناسبة للرد على خرق سيادتنا من قبل إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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