"طالبان": توقيع اتفاق مع واشنطن بشأن انسحاب قواتها من أفغانستان بات وشيكا

أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية "أنها على وشك توقيع اتفاق مع ​الولايات المتحدة​ بشأن انسحاب قوات الأخيرة من ​أفغانستان​"، مشيرةً إلى أن "​واشنطن​ وافقت على سحب قواتها من أفغانستان وحل القضية الأفغانية سلميا"،.

وعن إذا ما كانت ستجلس مع ​الحكومة الأفغانية​ بمجرد اكتمال محادثات السلام مع المسؤولين الأميركيين، أكدت الحركة أنه "بالطبع سنتحدث مع جميع الجهات الأفغانية ويشمل ذلك أيضا الإدارة الأفغانية لكنها ستكون طرفا وليس بصفتها حكومة"، مشيرةً إلى أنه "بالطبع، نريد حكومة إسلامية في أفغانستان يشارك فيها جميع الأفغان، من جميع الأعراق، من جميع مناحي ​الحياة​، وجميع الفئات، لذا ستكون حكومة إسلامية قوية للغاية".