المجلس الانتقالي الجنوبي: ملتزمون بالشراكة مع دول التحالف بمحاربة المشروع الإيراني

أعلن "المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن"أننا نرحب بمضمون البيان السعودي الإماراتي المشترك".

وأوضح المجلس "أننا نؤكد التزامنا بوقف ​إطلاق النار​ في شبوة ونستنكر عدم التزام ​الحكومة اليمنية​"، مشيراً الى "اننا نجدد التزامنا بالشراكة مع دول التحالف في محاربة المشروع الإيراني وكذلك في ​مكافحة الإرهاب​".

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