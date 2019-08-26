النشرة: وفد من الحراك الشعبي الفلسطيني يزور اللواء المقدح بعين الحلوة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بان "وفدا من ​الحراك الشعبي​ الفلسطيني في ​مخيم عين الحلوة​، زار قائد ​الأمن​ الوقائي في مخيمات ​لبنان​ ​اللواء منير المقدح​ حيث اطلعه على آخر مستجدات الحراك رفضا لقرار وزير العمل ​كميل ابو سليمان​ بفرض الحصول على اجازات عمل، طالبا اليه بما يمثل كمسؤول وحالة مقاومة فلسطينية ان يقدم دعمه المعنوي للحراك والتحركات لجهة إصدار التعميم على انصاره بتكثيف مشاركتهم بالتحركات الاحتجاجية السلمية، الامر الذي رحب به اللواء المقدح، وبدأ بتنفيذه على الفور، واعدا بتقديم خطة عمل تجمع القوى السياسية الفلسطينية والحراكات الشعبية على قاعدة تحركات موحدة تقوي الموقف الفلسطيني".

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