قوى الامن: تدابير سير لمدة ثلاثة أيام على أوتوستراد جل الديب

أفادت المديرية العامة ل​قوى الامن الداخلي​ بأن "يستكمل فريق الاشغال المكلف إنشاء جسري ​جل الديب​ بأعمال تخطيط المعبّد ووضع مسامير على مسلكي الأوتوستراد، اعتباراً من الساعة 21.00 لغاية الساعة 3.00 من فجر اليوم التالي، من أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء في 26 و27 و 28/8/2019، وذلك على مرحلتين، المرحلة الأولى يوم الإثنين على المسلك الشرقي، ابتداءً من "محطة ملاح" وصولاً إلى "شركة مياه ريم" والمرحلة الثانية يومي الثلاثاء والأربعاء، على المسلك الغربي، ابتداءً من جسر أنطلياس وصولاً إلى ​السفارة الكندية​، وسيتم تضييق الطريق ومنع المرور على مسربين فقط من المسلك المذكور".

وفي بيان لها، طلبت المديرية من المواطنين "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للازدحام".