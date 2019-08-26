أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بأن "يستكمل فريق الاشغال المكلف إنشاء جسري جل الديب بأعمال تخطيط المعبّد ووضع مسامير على مسلكي الأوتوستراد، اعتباراً من الساعة 21.00 لغاية الساعة 3.00 من فجر اليوم التالي، من أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء في 26 و27 و 28/8/2019، وذلك على مرحلتين، المرحلة الأولى يوم الإثنين على المسلك الشرقي، ابتداءً من "محطة ملاح" وصولاً إلى "شركة مياه ريم" والمرحلة الثانية يومي الثلاثاء والأربعاء، على المسلك الغربي، ابتداءً من جسر أنطلياس وصولاً إلى السفارة الكندية، وسيتم تضييق الطريق ومنع المرور على مسربين فقط من المسلك المذكور".
وفي بيان لها، طلبت المديرية من المواطنين "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: تدابير سير لمدة ثلاثة أيام على أوتوستراد جل الديب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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