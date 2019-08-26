بطيش بحث مع فتوني مشاكل قطاع الخليوي

إستقبل وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش وفد نقابة تجار الخليوي برئاسة علي فتوني، وبحث معه في اوضاع قطاع الخليوي في ضوء البلبلة التي حصلت.
وبعد الاجتماع قال فتوني:" ان الغاية من الاجتماع هي توضيح البلبلة التي حصلت نتيجة للبيان الذي صدر عن ما يسمى بالهيئة التأسيسية لتجار الخليوي، وهي هيئة غير مرخصة، وأكدنا للوزير "ان سعر الصرف هذا غير صحيح، وشرحنا المعاناة التي يمر بها قطاع الخليوي الذي يتأثر بسعر صرف الليرة الى الدولار."
وشدد فتوني على ضرورة التواصل مع وزارة الاتصالات لتسعير بطاقات التشريج بالدولار ومحاسبة الشركات بالليرة اللبنانية، وقد لمسنا تفهما من الوزير بطيش " .
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