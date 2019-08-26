المفتي دريان استقبل علم الدين وممثل حركة "حماس" بلبنان والمفتي الشعار

استقبل مفتي ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ في ​دار الفتوى​ النائب ​عثمان علم الدين​ بحضور الشيخ فايز سيف، وتم البحث في الشؤون الإسلامية والوطنية.

واستقبل النائب السابق ​زياد القادري​ وبحث معه الأوضاع العامة.

والتقى مفتي الجمهورية وفداً من ​حركة حماس​ في لبنان برئاسة ممثل الحركة ​احمد عبد الهادي​ الي أشار إلى "غننا تشرفنا بزيارة سماحة المفتي، وقدمنا له تحيات إخواننا في قيادة الحركة، وباركنا له في الحج وفي ​عيد الأضحى​. زيارتنا له تأتي دائماً في تعزيز العلاقة مع هذا الموقع الهام بالنسبة الينا كحماس وكشعب فلسطيني",

كما التقى مفتي ​طرابلس​ و​الشمال​ الشيخ ​مالك الشعار​ يرافقه رئيس دائرة أوقاف طرابلس الشيخ عبد الرزاق اسلامبولي، وجرى البحث في الشؤون الإسلامية.