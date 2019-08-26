المفتي دريان استقبل علم الدين وممثل حركة "حماس" بلبنان والمفتي الشعار

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب عثمان علم الدين بحضور الشيخ فايز سيف، وتم البحث في الشؤون الإسلامية والوطنية.
واستقبل النائب السابق زياد القادري وبحث معه الأوضاع العامة.
والتقى مفتي الجمهورية وفداً من حركة حماس في لبنان برئاسة ممثل الحركة احمد عبد الهادي الي أشار إلى "غننا تشرفنا بزيارة سماحة المفتي، وقدمنا له تحيات إخواننا في قيادة الحركة، وباركنا له في الحج وفي عيد الأضحى. زيارتنا له تأتي دائماً في تعزيز العلاقة مع هذا الموقع الهام بالنسبة الينا كحماس وكشعب فلسطيني",
كما التقى مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار يرافقه رئيس دائرة أوقاف طرابلس الشيخ عبد الرزاق اسلامبولي، وجرى البحث في الشؤون الإسلامية.
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