حواط: لاتخاذ الاجراءات اللازمة لانشاء محافظة كسروان جبيل

اشار النائب ​زياد حواط​ في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى انه "بعد القرار الصادر عن اجتماع نواب ​كسروان​ وجبيل في مقر ​الرابطة المارونية​، نجدّد المطالبة باتخاذ الاجراءات اللازمة لانشاء محافظة كسروان – جبيل بعدما سبق لنا أن وجهّنا سؤالاً الى ​الحكومة​ بهذا الخصوص"، معتبرا ان "الاسراع في الموضوع يساعد في تحقيق الإنماء المناطقي ويؤمن خطوة إضافية على طريق ​اللامركزية الادارية​".

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