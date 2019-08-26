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جريصاتي عرض مع وفد من كتلة الوفاء للمقاومة للمخطط التوجيهي للمقالع والكسارات

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التقى وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ في مكتبه في الوزارة، وفدا من نواب "​كتلة الوفاء للمقاومة​" ضم كلا من النواب: ​أمين شري​، ​ابراهيم الموسوي​ وايهاب حماده، وجرى التداول في الشؤون البيئية المتعلقة بمنطقة ​بعلبك الهرمل​، وخصوصا المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات.

وكانت مناسبة أطلع في خلالها جريصاتي الوفد النيابي على خارطة الطريق للادارة المتكاملة للنفايات عشية بحثها في جلسة خاصة ل​مجلس الوزراء​ يوم غد.

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