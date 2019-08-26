التقى وزير البيئة فادي جريصاتي في مكتبه في الوزارة، وفدا من نواب "كتلة الوفاء للمقاومة" ضم كلا من النواب: أمين شري، ابراهيم الموسوي وايهاب حماده، وجرى التداول في الشؤون البيئية المتعلقة بمنطقة بعلبك الهرمل، وخصوصا المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات.
وكانت مناسبة أطلع في خلالها جريصاتي الوفد النيابي على خارطة الطريق للادارة المتكاملة للنفايات عشية بحثها في جلسة خاصة لمجلس الوزراء يوم غد.
كانت هذه تفاصيل خبر جريصاتي عرض مع وفد من كتلة الوفاء للمقاومة للمخطط التوجيهي للمقالع والكسارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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