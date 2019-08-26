"المرابطون" هنّأت الامن بعيده الـ74: ركن أساسي من أركان صيانة الأمن القومي اللبناني

هنّأت حركة الناصريين المستقلين المرابطون، المديرية العامة للأمن العام بعيدها الـ74، مؤكدة أن "هذه المؤسسة هي ركن أساسي من أركان صيانة الأمن القومي اللبناني، والتي حققت إنجازات هامة في الحرب ضد الإرهاب والمخربين ومكافحة التجسس ضد العدو الاسرائيلي وحماية الهوية اللبنانية عبر تطوير وثيقة جواز السفر".
وفي بيان لها، لفتت الحركة إلى أن "الدور المحوري الذي يقوم فيه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في ادارة المفاوضات لإطلاق الأبرياء من براثن الأشرار، والمساهمة في الكثير من الحلول الوطنية للأزمات السياسية التي يمر بها الوطن اللبناني، هو قيمة إضافية لهذه المؤسسة في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ وطننا اللبناني وكل التحية للرجال والنساء في المديرية العامة للأمن العام والمجد والخلود لشهداء هذه المؤسسة".
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