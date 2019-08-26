استقبل رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ يان كوبيتش. وإستقبل السفير الهولندي في لبنان يان والتمانس وجرى عرض العلاقات الثنائية بين لبنان و​هولندا​ ولبنان والتقى سفيرة جمهورية التشيلي مارتا شلهوب وتم عرض لسبل التعاون بين مع لبنان. كما استقبل نائب رئيس المجلس اﻻسلامي الشيعي اﻻعلى الشيخ علي الخطيب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بري التقى كوبيتش وسفراء هولندا وتشيلي والشيخ علي الخطيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.